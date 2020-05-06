Kumarbazlara göz açtırılmıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyonda biri ev sahibi 13 kişiye cezai işlem uyguladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 5 Mayıs günü Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet ederek kumar oynatan ve oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Kula'da kumar oynayan şahıslarla ilgili ihbar gelmesi üzerine kolluk kuvvetleri belirtilen adrese giderek içeride kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı. Ekipler belirtilen adreste yapılan aramada çok sayıda iskambil oyun kağıdı, okey taşları, tombala malzemesi ve içerisinde rakamların yazılı bulunduğu not defteri de ele geçirdi. Ev sahibi olduğu tespit edilen 1 şahsa Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem yapılırken, ayrıca 13 kişinin her birine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.