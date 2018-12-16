Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından ikincisi düzenlenen ve 26 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın gala yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemekte, kupalar sahiplerini buldu.

Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın gala yemeği düzenlendi. Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen yemekte, turnuvada mücadele eden 26 takımın oyuncuları katıldı. Yemek öncesi ödül töreni düzenlendi. Turnuvanın şampiyonu olan Yunusemre Belediyesi, ikinci olan Manisa Devlet Hastanesi ve Ahmet Yesevi takımlarına kupaları verildi. Ayrıca turnuvaya bu yıl ilk kez katılan ve oynadığı karşılaşmalarda kart görmeyen Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ne de centilmenlik kupası verildi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, etkinliğin adına yakışır bir şekilde tamamladıklarından dolayı tüm takımlara teşekkür etti.