Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 57 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 32 motosiklet de trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motorlu trafik timleri tarafından denetimler hız kesmeden devam ediyor.

J.Mot.Trf.Tim K.lıkları (Hızır) ve J.Mot.Asyş.Tim K.lıkları (Huzur)'dan karma ekip oluşturulmuştur.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motorlu trafik timlerinden Hızır ve Huzur ekiplerinin katılımıyla Akhisar ilçesine bağlı Akselendi, Sazoba ve Beyoba mahallelerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Toolam 25 trafik personelinin katıldığı denetim sonucunda; 334 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, 57 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. 32 motosikletin trafikten men edildiği uygulamada, yakalama kaydı bulunan 1 motosiklet ve çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet de yakalandı.