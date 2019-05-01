Kur'an kurslarının minikleri Çocuk Şenliği'nde buluştu

Manisa'da Yunusemre İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubuna yönelik açılan Kur'an kurslarına katılarak başarı sağlayan 178 minik öğrenci için Çocuk Şenliği düzenlendi. Öğrendiklerini aileleriyle paylaşma fırsatı bulan minik öğrenciler Hacivat Karagöz oyunu ve çeşitli ikramlarla gönüllerince bir gün geçirdi.

Yunusemre İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursları Çocuk Şenliği Atatürk Kent Park amfi tiyatrosunda gerçekleştirildi. Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Müftü Yardımcısı Sevinç Tepekaya, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Kur'an kursu öğreticileri, minik öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlikte minkler hem öğrendiklerini paylaşma fırsatı buldu hem de kendileri için hazırlanan gösterilerle eğlenceli bir zaman geçirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program minik bir kız öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Öğrenci sayısı bir yılda 3 kat arttı

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, "İlçe müftülüğümüzün bu sene eğitime aldığı 4-6 yaş öğrencilerimizin, 178 öğrencimizin yıl sonu Çocuk Şenliği programını gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 53 öğrencimiz varken bu sene Allah'a şükür 178 öğrenciye çıktık. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl imkanlarımız elverirse bu sayıyı 350'lere belki daha da fazla arıtmaya çalışacağız. Bu öğrencileri eğiten, okutan, bu kurslara gönderen, vatan, millet, din, bayrak sevgisini küçük yaşta öğrenmelerini sağlamaya gayret eden anne babalara ve onları yetiştiren öğreticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Geçen sene 53 olan öğrenci sayısının bu sene 180'lere yaklaşmasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise şunları söyledi:

"Geçen sene 53 olan rakam bu sene 180'lere yükselmiş durumda. 3 katından büyük bir artış söz konusu. 4-6 yaş grubunda Kur'an kurslarına giden çocuklarımız aynı zamanda milli eğitimde anaokuluna da gitmiş oluyorlar. Anaokulunu da bitirmiş duruma gelmiş oluyorlar. Bu aynı zamanda milli eğitimde anasınıfı hizmetinden mahrum olan çocuklarımızın bu hizmetle kavuşturulması anlamına geliyor. Bu bakımdan da çok önemli. Bu yaş insanın eğitim öğretim hayatında gerçekten çok önemli. İnsan beyninin çok alıcı olduğu bir dönem. Adeta bilgi açlığı yaşar insan beyni bu dönemde. Bu yaş grubundaki çocuklarınız tarafından soru yağmuruna tutulursunuz. Her şeyi öğrenmek ister, merak eder. Bu yaşta öğrenilen bilgiler, kazanılan davranışlar da genellikle çok büyük bir kısmı kalıcı olur. O bakımdan bu yaştaki eğitim çok önemli. Bu eğitime önem verip çocuklarını buraya gönderen velilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu çabanız bu gayretiniz, çocuklarını bu eğitim öğretimden istifade ettirmeyen diğer velilerimize de örnek olur."

Şenlikte Yunusemre İlçe Müftülüğüne bağlı 6 Kur'an kursundaki 11 sınıfta eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubundaki 178 çocuk kurs boyunca öğrendiklerini sergiledi. Kur'an kursunun yanı sıra okula hazırlık bölümünde yapılan çalışmaların da sergilendiği şenlikte Hacivat-Karagöz oyunuyla minikler kahkahalara boğuldu. Şenlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.