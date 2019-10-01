Kur'an kursu öğrencilerine şiiri anlattı

Kitap Fuarında okuyucularına kitaplarını imzalayan Manisalı Şair Orhan Haşim Elmalı, öğrencilerin şiirle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Manisa'nın en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Manisa Kitap Fuarında yazarlar okuyucularıyla buluşma imkanı buluyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde diksiyon kursu gören Muradiye Kuran Kursu hafızlık öğrencileri, Diksiyon Eğitmeni Şeyma Yalçın eşliğinde kitap fuarını gezdi. Manisalı Şair Orhan Haşim Elmalı'yı da ziyaret eden öğrenciler, Elmalı'ya kitaplarını imzalatarak şiirle ilgili merak ettikleri soruları sordu. Söyleşi sonrası Şair Orhan Haşim Elmalı, öğrenciler için kitaplarını imzaladı. Gençlere şiiri sevdirmeyi görev edindiğini belirten Manisalı Şair Orhan Haşim Elmalı, “Kitap Fuarı dolayısıyla bir çok okuyucumuzla yüz yüze görüşme imkanı buluyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara gençler daha ilgili. Standımızı gezen gençlerin şiirle ilgili merak ettikleri sorularını cevaplandırdık. Fuarda emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.