Kurban satış noktalarında denetimler sürüyor

Yapılan denetimlerde canlı hayvan satış noktaları dışında kurbanlık satışının önüne geçiliyor.

Vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimler gerekli önlemleri aldı. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de il genelinde belirlenen canlı hayvan satış noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz görev başında. Kurban Bayramı boyunca canlı hayvan satış noktaları dışında hayvan satışını engellemek ve satış noktalarına seyyar satıcıların girişinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini rutin olarak sürdürüyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başındayız” ifadelerini kullandı.