Kursiyelerin resimleri büyük beğeni topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda ‘Yaşam ve sanat' konulu resim sergisi açıldı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi ve Kırmızı Ev Resim Kursu'nda eğitim gören 45 kursiyerin eserinin yer aldığı sergi 09-12 Nisan tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Yaşam ve Sanat' konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan ve kursiyerler katıldı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi ve Kırmızı Ev Resim Kursu öğretmenleri Hülya Ersezgin ile Betül Şeker'in nezaretinde resim sanatına gönül veren 45 kursiyerin eserleri, bu kapsamda görücüye çıktı.

Konuklar, açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Daha sonra ‘Yaşam ve sanat' temalı eserler, incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, serginin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde kültür ve sanatın gelişmesi için özveriyle çalışan sanatseverlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sergi, 09-12 Nisan tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.