Kursiyerler yaptıkları saç bakımıyla öğrencileri sevindirdi

Manisa'nın Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve 800 saat süren ‘Güzellik ve saç bakım' kursundaki kursiyerler ortaokul öğrencilerine saç bakımı ve kesimi yaptı. Daha önce de engelli bireylere saç bakımı yapan kursiyerler hem öğrencileri sevindirmenin hem de mesleklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları Orhan Çelik, Meral Orhan Çetinkaya, Güzellik ve Saç Bakım Usta Öğreticisi Nurten Aymergen ile 13 kursiyer kadın Avni Gemicioğlu Ortaokulunda 2 gün boyunca kız ve erkek öğrencilere saç bakımı gerçekleştirdi. 60'ı kız olmak üzere toplam 100'ün üzerinde öğrenciye saç bakımı gerçekleştiren kuaförlük kursiyerleri hem mesleklerini uygulama yapma fırsatı buldu hem de öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşadı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde güzellik ve saç bakımı alanında Usta Öğretici olan Nurten Aymergen, “Eğitimini tamamlamış arkadaşlarımız okula gelerek uygulama yaparak kendilerini daha ileriki zamanlar için daha iyi yetiştirmelerini sağlamak için uygulama yapıyoruz. Gelen arkadaşlarımız hem çocukları sevindirmek hem de onların bakımlarını yapmak için, saç kesimi, bakımı, fön gibi benzer uygulamaları yapıyoruz. İnşallah devamı gelecek. 13 kursiyerimiz burada. Toplamda 50-60 kız öğrencimizin saç kesimi ve bakımını için geldik. Hem kursiyerlerimizin uygulama yapması hem de İleri de bu okulda okuyan çocuklarımıza farkındalık oluşturarak ileri de belki bu mesleği seçeler diye bu mesleği tanıtmak ve sevdirmek için buraya geldik.” dedi.

İlk gün yaklaşık 60 kız öğrenciye saç bakımı yapan kursiyerler ertesi gün de yaklaşık 50 erkek öğrencinin saç kesimini gerçekleştirdi.

Avni Gemicioğlu Ortaokulu Müdürü Enver Avdaş da yapılan uygulamanın öğrencileri fazlasıyla mutlu ettiğini belirterek Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve kursiyerlerine teşekkür etti.