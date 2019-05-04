Kursiyerlerden muhteşem konser

Kursiyerlerin performansları izleyenleri adeta büyüledi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi yıl sonu şenliklerinin ikinci gününde ilçe halkına Türk Halk Müziği ve gitar konseri verildi. Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen konserde müzik öğretmeni İrfan Enil yönetimindeki bağlama ve gitar grubu tarafından verilen Türk Halk Müziği konseri ayakta alkışlandı.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Kursumuzun sonunu güzel bir konserle kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Öğretmenimize ve öğrencililerimizi teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl müzik kurslarımıza koroyu ekleyerek devam edeceğiz." dedi.

Konser sonunda, Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç tarafından kurslara destek veren Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'a ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a çiçek ve plaket takdim edildi.