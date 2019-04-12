Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yılsonu Sergisine katıldı. Kursiyerler tarafından yapılan eserler katılımcılar tarafından tam not aldı.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2018-2019 eğitim-öğretim yılı geleneksel yılsonu sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Lale Kültür Salonu Fuaye alanında düzenlendi.

Sergiye, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Hüsnü Cemal Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre Halk Eğitim Müdürü Aynur Özdemir, kamu kurumlarının il ve ilçe müdürleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Vali Deniz halk eğitim kurumlarının önemini vurgulayarak, "Halk Eğitim Merkezleri isminde de belirtildiği üzere, halkımızın eğitimi alanında, mesleki beceri kazandırılmasında, okuma-yazma kurslarında, aklınıza ne gelirse her alanda eğitim veren bir kuruluşumuzdur. Ben gerçekten, burada kurs alıp da meslek sahibi olan, kendi işyerlerini açan çok kişi tanıyorum, çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Özellikle son dönemde, okuma-yazma kurslarında 60-70-80 yaşlarındaki teyzelerimizi, ninelerimize, okuma yazma öğretmek kadar güzel, onların hayır duasını almak ayrı bir mutluluktur. Öğrenmenin yaşı ve cinsiyeti yoktur. Sergide emeği geçen başta ilçe kaymakamımız olmak üzere, halk eğitim müdürlüğümüze, kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

KADEM tarafından hazırlanan tezhip eserlerinin de yer aldığı sergide, halk eğitim merkezi kurslarında görevli öğretmen ve devam eden kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yöresel bezler, yöresel kıyafetler, örgü bebek, dikiş, ahşap boyama, takı, iğne oyası, titanyum koza çiçek tasarım, takı tasarımı, su kabağı işleme sanatı, çini seramik işlemeciliği eserleri sergilendi.

Ayrıca, sergide Manisa Fotoğraf Derneği'nin (MAFOD) Manisalı kadınları konu alan 'Kadın' isimli fotoğraf sergisi de yer aldı.

Sergiyi gezen Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz, sergilenen eserleri yakından inceleyerek kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.