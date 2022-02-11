Kurslar meslek sahibi yapıyor

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Bayer, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği sayacılık kursu programının son aşaması ve sanayiye ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim programı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Emel Bayer ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ziyaret etti. Ayşen Oğuz, ziyarette ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne içinde kaftan yer alan çerçeve hediye etti. Ziyarette, ‘İş Garantili Saraciye ve Sayacı Kursu'nun son planlamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, ortaklaşa yürütülecek olan proje için başvuruların Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacağını belirterek, detaylı bilgiyi Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nden alabileceklerini söyledi. Ziyarette, daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediler

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Bayer de ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya başlanılan, sanayiye çırak yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim programı hakkında da bilgi verdi. Bayer, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başlatılan hükümet politikası. Programın amacı çırak yetiştirmek. Biz bu programın tanıtımını yapmak istiyoruz. Çocukları okula gitmeyen, lise çağındaki öğrencilerimizi çıraklık kapsamına alıp, haftada bir okul, dört gün işyerine giderek hem meslek öğrenecekler hem de devlet desteği alacaklar asgari ücretin yüzde 30'u kadar hem de okula gitmeyen çocuklar bir şeyle uğraşmadan kötü alışkanlıklar kazanmasının önüne geçilecek. Program ile sanayide ara eleman yetiştirilecek. Böyle bir mesleki eğitim programı. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın spotları, broşürleri var, afişleri var. Benim de kişisel amacım, bir yerden bir yere giderken, otobüste, yoldaki billboardlarda bunların yer almasıyla farkındalık oluşturmak, ailelerin de bu program üzerinden bilgi sahibi olmasını sağlamak” dedi. Programın tanıtımı için Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım talebinde bulunan Bayer, otobüslerdeki reklam ekranlarından, billboardlarda bir afiş çalışması yapmak istediğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden destek talebinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de mesleki eğitim programına imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.