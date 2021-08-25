Kurslarını başarıyla tamamladılar

Yaz aylarında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yenimahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim Kursu'nu tamamlayan öğrenciler için kursun son gününde etkinlik düzenlendi. Kursu tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokalleri yaz aylarında öğrencileri ağırladı. Öğrenciler birbirinden farklı kurslarda eğitim gördü. Yenimahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimi alan öğrenciler, kursu tamamlayarak başarı belgesi aldı. Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde öğrencilere belgelerini Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şaver Yüksel ve Ahmet Sak verdi. 42 öğrenci kursu başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşarken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler kendilerine böyle bir imkanı veren Yenimahalle Hanımlar Lokali öğretmenlerine, emeği geçenlere ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.