Kursu tamamladılar, birlikte pasta kestiler

Yaz aylarında Ayn-ı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde Kur'an-ı Kerim Kursu'nu tamamlayan öğrenciler kursun son gününde etkinlik düzenledi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan hanımlar lokallerinde yaz aylarında çocukları da ağırladı. Ayn-ı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde Kur'an-ı Kerim Kursu gören çocuklar kursun son gününde pasta kesti. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Çengel, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte ilahi, dua ve Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler birlikte pasta kesti. Oldukça verimli bir kurs dönemi geçirdiklerini ifade eden Kurs Eğitmeni Zeynep Çengel, yaz süresince 50 öğrencinin Kur'an-Kerim öğrendiğini dile getirdi. Çengel, kursa ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah ve öğle olmak üzere yaklaşık 50 öğrencimize verdiğimiz Kur'an Kursu eğitimlerimiz sonucunda oldukça verimli bir kurs dönemi geçirdik. Duaların tamamını, sürelerimizin yanı sıra Kur'an Kerim öğrenmek anlayıp hayatımıza yansıtabilmek amacıyla çalışmalarda bulunduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kurstan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Fidan Çelik ise şunları söyledi: “Yaz dönemi Kur'an Kursuna geldim. Evde boş zaman harcamaktansa buraya gelerek Kur'an-ı Kerim öğrendim. Çok güzel bir kurs dönemi oldu. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Bizlere çok güzel bir eğitim verdi.”