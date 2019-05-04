Kurşunlu Han'da her gün 500 kişilik iftar verilecek

Başkan Çelik bu yıl Ramazan ayında tarihi Kurşunlu Han'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuracaklarını belirtti.

Şehzadeler Belediyesi mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Başkan Çelik, 15 maddenin görüşüldüğü mecliste alınacak kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak meclisi açtı. Başkan Çelik, belediyenin nisan ayı içinde yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik şöyle konuştu: “İstanbul'da düzenlenen, Türkiye'den ve diğer Türk Devletlerinden temsilcilerin bulunduğu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda, 35 kişiden oluşan yönetim kurulu'na, Şehzadeler Belediye Başkanı olarak, Manisa'yı temsilen seçildim. Şehrimize hayırlı olsun. 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bu sene, her gün 500 vatandaşımızı ağırlayacağımız iftar sofralarımızı, tarihi Kurşunlu Han'da kuracağız. Mübarek Ramazan'ın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslarararası Mesir Macunu Festivali'nin finalini, geleneksel saçım töreniyle gerçekleştirdik. Şehzadeler Belediyesi olarak, 200 bin TL destekte bulunduğumuz festivalde, kentimizin tanıtımına katkıda bulunmuş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehzadeler Belediyesi'nin kentin tarihine, turizmine ve sosyo-kültürel hayatına büyük katkılar getireceğine inanarak hayata geçirdiğimiz Şehzadelerpark Mesir Festivali'nde vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördü, ziyaretçi akınına uğradı. Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Atakan Delikan, Eylül ayında yapılacak olan Muay Thai Gençler Şampiyonası'nda milli takım forması ile hem ülkemizi hem de Şehzadeleri temsil etmeye hak kazandı. Başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi'nin destekleri ve Yiğitbaşı Vakfı projesiyle, Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Saruhan Mahallesi'ndeki Yiğitbaş Camii'nin yapımı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başladı. Binanın yapılmasıyla birlikte, yan parselde bulunan belediyemize ait alanda, çevre düzenlemesi çalışması başlatacağız. Şehzadeler Belediyesi Ticaret Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. 4 ay sürmesi planlanan çalışmalarımız takvimin önünde gidiyor. Haziran ayı sonunda çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Akpınar Mahallesi ile Adnan Menderes Mahallesi arasında yapımına başlanan tren yolu alt geçidi, çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Belediyemizin yapacağı çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından alt geçit vatandaşların hizmetine açılacak.”

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 15 maddenin görüşüldüğü mecliste siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmesi nedeniyle Başkan Çelik'i tebrik etti. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Haziran saat 19.00'da yapılması kararlaştırılarak meclis toplantısı tamamlandı.