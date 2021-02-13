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Kurşunlu'ya yeni yürüyüş yolu yapılıyor

Salihli Belediyesi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda baştan aşağı yenilenen Kurşunlu Vadisine yeni yürüyüş yolu yapılıyor.

Salihli Belediyesi'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda baştan aşağı yenilenen Kurşunlu Vadisine yeni yürüyüş yolu yapılıyor.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarda incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu'dan bilgi aldı. Peyzaj düzenleme çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Kurşunlu şelalesinde incelemelerde bulunan Başkan Zeki Kayda, granit taşlarla bezenen yeni yürüyüş yolunu çok beğendiğini ifade ederek “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda bambaşka bir görünüme kavuşan Kurşunlu Vadisine, yeni bir yürüyüş yolu daha kazandırıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ve ekibine teşekkür ederim. Salihli'mize hayırlı olsun” dedi.

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