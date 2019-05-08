Kurtlar buzağıları telef etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde merada otlayan ineklere saldıran kurtlar, 3 buzağıyı telef etti.

Alaşehir'in İsmailbey Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında merada otlayan ineklere saldıran kurtlar, 3 adet buzağıyı telef etti. Mahalle sakinleri kaybolan buzağılarını, bir gün sonra Sarısu Deresi'nde ölü ve yaralanmış olarak buldu.

İsmailbey Mahallesi'nde oturan Ali Çandır'a ait 8 adet inek yavrularıyla beraber mahalleye ait merada otlamaya bırakıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen inekleri aramaya çıkan Ali Çandır, 8 adet inek ve 2 yavrusunu merada buldu. Yavrulardan bir tanesinin arka bacaklarından yaralandığını gören Çandır, 3 buzağının da ortada olmadığını gördü. Kayıp olan buzağıları aramaya başlayan Çandır ve beraberindekiler saat 19.00 sıralarında buzağıları mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkız Deresi'nde yaralı ve ölü olarak bulundu. Çevrede gördükleri kurt izlerinden iki adet kurtun buzağılara saldırdığı tespit edildi.

Alaşehir'in İsmailbey Mahallesi'nde oturan 52 yaşındaki Ali Çandır, "Üç yıldır belirli aralıklarla kurtların saldırısına uğruyoruz. Uzun süredir, hiç kurt görülmezdi ancak üç yıldır mahallemize yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık bölge olan Kütükburun ve Taşköy mevkilerinden gelen kurtlar hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Özellikle kış aylarında havaların sisli olduğu günlerde koyun, keçi ve ineklerimize saldırıyorlar. Köpeklerimize bile saldırıyorlar. Önceki gün mahalleye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan merada otlayan ineklere saldırmışlar. Saat 16.00 sıralarında ineklere saldıran kurtlar bir tanesi 18 aylık, 2 tanesi 8 aylık olan üç buzağıyı Sarıkız Deresi'nde boğazlarından ısırarak öldürmüşler. Buzağılardan biraz biraz yemişler. 3 aylık bir buzağının arka ayaklarından yaralamışlar, o da yatalak oldu. Buzağıların öldüğü bölgede iki tane olduğunu tahmin ettiğimiz kurt izleri bulduk. Kış ayarında bir kez 15, bir kez 16 ve bir kez de 7 adet koyunumu telef ettiler. Benim gibi bizim mahalle ve komşu mahallemiz olan Kula ilçesine bağlı Hardal Mahallesi'nden koyun ve keçi sürülerine saldırıp telef ettiler. Bu konuda kime başvuracağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Kış aylarında gündüz mahallenin yakınlarına kadar indiklerini gördük. Silah atarak korkuttuk ama yaklaşıncaya kadar kaçtılar. Kurt korkusundan hayvanlarımızı ahırdan dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.