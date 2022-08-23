Kurtuluşun 100. yıl coşkusunda Manisa'ya yıldız yağacak

yılı dolayısıyla kurtuluş coşkusunu katlamak adına birbirinden güzel organizasyonlar düzenleyecek. Kurtuluş günleri etkinliklerinde Kutsi, Melek Mosso, Volkan Konak, Berkay, Uğur Aslan, Muazzez Ersoy, Kibariye, Koray Avcı, Hande Yener, Murat Dalkılıç, Şevval Sam ve İbrahim Tatlıses gibi yıldız isimler sahne alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ile başlayıp 8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne kadar düzenleyeceği etkinliklerle kurtuluş coşkusunu katlayacak. Konser etkinlikleri 29 Ağustos Pazartesi günü, Demirci'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Kutsi ve Deniz Seki'nin sahne almasıyla başlayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise, Sultan Camii önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak fener alayı, akabinde Volkan Konak konseriyle Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak.

Selendi, Sarıgöl, Kula ve Manisa'da konserler

31 Ağustos Çarşamba günü, Manisa Cumhuriyet Meydanı, bu kez Kutsi konserine ev sahipliği yapacak. 1 Eylül Perşembe günü Melek Mosso; 2 Eylül Cuma Berkay ve 3 Eylül Cumartesi günü de Uğur Aslan, Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. Selendi'nin kurtuluşunun yıl dönümü olan 3 Eylül'de, Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda Muazzez Ersoy konseri düzenlenecek. 4 Eylül Pazar günü Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Kibariye; Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Uğur Aslan ve Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'nda Deniz Seki ile Kutsi konseri düzenlenecek.

8 Eylül'de İbrahim Tatlıses Manisalı hayranlarıyla buluşacak

5 Eylül Pazartesi günü Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Koray Avcı Manisalılarla buluşacak. Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Eylül'de Salihli Gümüşçayı mevkiinde Hande Yener sahne alacak. Yine 5 Eylül'de Gördes Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda da Uğur Aslan, Gördeslilerle buluşacak. 6 Eylül Salı günü Muazzez Ersoy Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda, Uğur Aslan da Ahmetli Belediyespor Stadyumu'nda konser verecek. Akhisar Gölet Alanı'nda ise Murat Dalkılıç, Akhisarlı hayranlarıyla buluşacak. 7 Eylül Çarşamba günü Manisa Cumhuriyet Meydanı, Şevval Sam konseriyle renklenecek. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında ise, önce fener alayı coşkusu yaşanacak. Ardından ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalı hayranlarıyla buluşacak.

Kırkağaç, Soma ve Köprübaşı ile etkinlikler noktalanacak

Konser etkinlikleri Kırkağaç'ın kurtuluş yıldönümü olan 12 Eylül tarihinde, Şair Eşref Stadyumu'nda Uğur Aslan konseriyle sürecek. Soma'nın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Eylül tarihinde ise, Soma eski Çarşamba pazaryerinde Murat Dalkılıç sahne alacak. Etkinlikler, 14 Eylül Çarşamba günü, Köprübaşı Hatipoğlu Stadyumu'nda Uğur Aslan konseriyle noktalanacak.

Başkan Ergün'den Manisalılara davet

Kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşamak için düzenlenecek etkinliklere tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkez ve ilçelerinde coşkuyu bayram tadında yaşamak için etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Ergün, “30 Ağustos'ta Demirci ilçemizle başlayıp 8 Eylül Manisa'mızın kurtuluşu ile devam eden ve 13 Eylül'de Soma'nın kurtarılmasıyla Manisa'mızın düşman postallarından temizlenmesinin yıldönümü dolayısıyla Manisa'mızın ve tüm ilçelerimizin kurtuluş yıl dönümlerini de şimdiden kutluyorum. Bu sene inşallah konserlerimiz ve etkinliklerimizle birlikte görkemli bir şekilde kurtuluş günlerimizi kutlayacağız. 29 Ağustos günü Demirci ilçemizle başlayacak olan etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.