Kuru iğne tedavisi ile sağlığına kavuştu

Yaklaşık 3 aydır boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle bir çok merkezde çeşitli medikal tedaviler gören ancak bir türlü ağrılarından kurtulamayan 46 yaşındaki Hatice Berber, Manisa Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine başvurdu. Burada gerekli tetkikleri yapılan Berber'e kuru iğne tedavisi uygulanmaya başladı. 15 günde bir 3 seans olarak tedaviye giren Berber'in ağrıları bir süre sonra büyük ölçüde son buldu. Tedaviyi uygulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatih Akkoç, tedavi sürecini şöyle anlattı: “Hatice hanım 3 aydır geçmeyen boyun ağrısı şikayeti vardı. Hastamız bize gelmeden daha önce 15 gün fizik tedavi programına girmiş, çeşitli medikal tedaviler kullanmış ve ona rağmen geçmeyen boyun ağrısı ve sırt ağrısı şikayeti vardı. Biz kliniğimizde hastayı değerlendirdik. Gerekli tetkiklerini istedik. Tetkik sonuçlarına bakıldığında altta yatan bir patoloji olmadığını gördük ve hastamıza kuru iğne tedavisini uyguladık. Kuru iğne tedavisi herhangi bir ilaç veya kimyasal içermiyor. Bu nedenle hastalarda alerjik reaksiyon veya ilaçların neden olduğu yan etkiler ortaya çıkmıyor. 15 günde bir 3 seans olarak hastamıza kuru iğne tedavisi uyguladık. Kuru iğne tedavisi sonrasında hastamızın yüzde 95 oranında şikayetlerinde bir gerileme oldu. Sonrasında tedavimizi sonlandırdık. Takip periyoduna geçtik'' dedi.

Sağlığına kavuşan Hatice Berber ise bir çok yerde tedavi görmesine rağmen ağrılarından kurtulamadığını Manisa Şehir Hastanesi sayesinde ağrılarının büyük oranda son bulduğunu söyledi. Berber, “Ocak ayından beri geçmeyen boyun ağrılarım, kol ağrılarım ve uyuşmalar vardı. Birçok hastaneye ve doktorlara gittim. Fizik tedavi ve akupunktur tedavisi gördüm. Ağrılarım geçmedi. Sonrasında Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Fatih Akkoç beye geldim. Muayene oldum, tetkiklerim yapıldı. Sonrasında kendisi bana 3 seans kuru iğne tedavisi uyguladı. Çok olumlu sonuç aldım. Ağrılarım baya geçti. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Kolumu güzel kullanabiliyorum. Hatta kalem, tebeşir tutmakta zorluk çekiyordum. Şu anda gayet sağlıklıyım. Çok memnunum. Şehir Hastanesinin hizmetlerinden ve doktorumuz Fatih beyden çok memnunuz. Ve hiçbir ücret ödemeden gayet güzel bakıldık, tedavi gördük. Teşekkür ediyoruz'' dedi.