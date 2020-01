Kuru üzümde rekor ihracat rakamı yüz güldürdü

Manisa'nın ve Türkiye'nin stratejik ürünü çekirdeksiz kuru üzümün 2018-2019 sezonundaki ihracatında satış rekoru kırıldı. Bir önceki yıl Türkiye'ye 446 milyon 649 bin 57 dolar girdi sağlayan kuru üzüm ihracatı 63 milyon 376 bin 174 dolar artarak, 510 milyon 25 bin 232 dolara ulaşırken, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ulaşılan ihracat rakamının yeni bir rekor olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Manisa'nın ve Türkiye'nin stratejik ürünü çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı bir önceki yıla göre 63 milyon 376 bin 174 dolarlık artış göstererek, Türkiye ekonomisine 510 milyon 25 bin 232 dolarlık döviz girdisi sağlandı. Kuru üzümde 510 milyon 25 bin 232 dolarlık ihracat rekoru, Türkiye'nin ürettiği üzümün yüzde 90'ı karşılayan, üretilen üzümün yüzde 85'ini ihraç eden üzümün başkenti Manisa'da sevinçle karşılandı.

"Cari açığa da büyük katkı sağladı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Manisa her şeyden önce üretmesini seven bir ilimizdir. Üreticimizin, tüccarımızın, ihracatçılarımızın, üzüm işletmelerimizin el birliği ile büyük emek sarf ederek yapmış oldukları bu çalışmalar takdire şayandır. Üreticimizin bu üzümü en kalitelisi olması için vermiş olduğu alın teri, mücadele tüccarımızın, ihracatçılarımızın, işletmelerimizin dünyanın her tarafında açmış olduğu stantlarla, Türkiye üzümünü dünyaya tanıtmak ve bu üzümü daha büyük bir pazara sahip olmak için elinden gelen çalışmaları yapıyorlar. 2018-2019'u kıyaslarsak, 2018 yılı 31 Ağustos'ta eski sezon kapanıyor. 1 Eylül 2019'da üzümde yeni sezon açılıyor. Bu arada yapılan ihracat 250 bin ton civarında, buna mukabil de ülkemize 510 milyon dolar bir döviz girdisi sağladık. Ülkemizin ara malı ithalatı olmadan direk ihracata yönelik yapmış olduğumuz bu çalışmada ülkemizin cari açığına da çok büyük katkılar bırakmaktadır” diye konuştu.

“Üzümü en fazla İngilizlere satıyoruz”

Üzümün Manisa için stratejik bir öneme sahip olduğunu daha iyi yerlere getirebilme adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Özkasap, “Üzümü daha iyi yerlere getirebilmek, bugünkü yerden daha iyi yerlerde olması daha fazla fiyata satabilmek için de Manisa Ticaret Borsası olarak da elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. Üzümümüzü en fazla ihraç yaptığımız ülkelere baktığımız zaman İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa'ya, yani ağırlıklı olarak üzümümüz Avrupa ülkelerinde tüketimi daha fazla oluyor. Manisa denilince akla üzümümüz geliyor. Aşağı yukarı Türkiye'nin ürettiği üzümün yüzde 90'ı Manisa'da üretiliyor. Bu coğrafi işareti almamızın en büyük sebeplerinden biri. Ürettiğimiz ürünün yüzde 85'ini Manisa'da modern üzüm işletmeleri tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Biz bu arkadaşlarımızı hakikaten tebrik ediyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bugün Türkiye'de kuru üzüm üretimimize baktığımız zaman kişi başı 250 gram civarında. Avrupa'da bu rakamlar kişi başı 1 kilo 700 gram civarında bir üzüm tüketimi gerçekleşiyor. Şu ana kadar ihracatımıza baktığımız zaman 18 Ocak tarihi itibariyle 114 bin ton 140 kilo civarında ihracatını gerçekleştirmiş ve buna mukabil de ülkemizde 239 milyon dolar döviz girişi sağlamışız” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 üzüm ihracat raporuna göre en çok üzümü sırasıyla 71 bin ton ile İngiltere'ye, 28 bin ton ile Almanya'ya, 26 bin ton ile Hollanda'ya, 17 bin ton ile İtalya ve 16 bin ton ile Fransa'ya ihraç edildiği öğrenildi.