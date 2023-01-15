Kurum müdürü vatandaşlara ağaç budamasını öğretiyor

Manisa'nın Selendi İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan mahalle mahalle gezerek vatandaşlara ağaç budamasını öğretiyor.

Vatandaşların istekleri ve Kurşunlu Mahalle Muhtarı Metin Yıldız'ın talebi doğrultusunda mahalleye giderek mahalle halkına bahçelerde uygulamalı olarak ağaç budamasını gösteren Selendi İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan, mahalle halkına önce ağacın nasıl budandığını birebir gösterdikten sonra budama makasını vatandaşların eline verip bir ağacın nasıl budandığını anlatarak nerden kesileceğini uygulamalı olarak gösteriyor.

İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan, meyve ağaçlarından uzun süre ve kaliteli ürün alabilmek amacıyla ilçenin değişik bölgelerinde halkın isteği ile bahçe sahiplerine ve diğer vatandaşlara uygulamalı budama eğitimi verdiklerini belirterek, hem vatandaşlara budamanın nasıl yapıldığını gösterdiklerini hem de budamayla meyve ağaçlarından kaliteli ve bol ürün alabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Müdür Ayhan, budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanmasının bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz ettiğini söyleyerek, meyve üretiminde budamanın önemine vurgu yaptı. Kaliteli meyve üretiminin iyi bakım ve beslemenin yanında doğru zaman ve yöntemle yapılan budama sonucunda olduğunu söyleyen Ayhan'a vatandaşlar da budamanın nasıl yapılacağını öğrettiği için teşekkür etti.