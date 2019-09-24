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Kurumlar arası futbol turnuvası baklava jestiyle başladı

Manisa Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar arası Futbol Turnuvası, Celal Bayar Üniversite Hastanesi-3 takımı ile 112 Acil Servis ekipleri arasında oynanan maç ile başladı.


Manisa Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar arası Futbol Turnuvası başladı. 22 kurumun katıldığı turnuvanın açılış maçı Celal Bayar Üniversite Hastanesi-3 takımı ile 112 Acil Servis ekipleri arasında yapıldı. Maçın santrasını Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner ile Manisa Genç Memur-Sen Başkanı Orhan Güzel ve Sağlık- Sen İl Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptı. Öte yandan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi turnuvanın başlangıcında jest yaparak her iki takıma da baklava ikram etti.


Açılış maçı, rakibini 5-4 mağlup eden Celal Bayar Üniversite Hastanesi-3 takımının üstünlüğü ile tamamlanırken, gecenin diğer maçları YDA (Manisa Şehir Hastanesi) ile Tarım Orman, PTT Dağıtım ile Şehzadeler Müftülüğü arasında oynandı. YDA, Tarım Orman takımını 10-1, PTT Dağıtım ise Şehzadeler Müftülüğünü 10-3 mağlup etmeyi başardı.


Turnuva ile kurumlar arasında kaynaşma ve pekiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, turnuvanın kardeşlik içerisinde oynanması için takımlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu, turnuvanın hayırlar getirmesini temenni etti.


Manisa Genç Memur-Sen Başkanı Orhan Güzel de, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Sporun kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu turnuva aracılığıyla tüm futbolseverlere göstermeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

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