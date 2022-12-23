Kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Esnafspor

Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Esnafspor, rakibi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de 3-0 mağlup ederek turnuvadan namağlup şampiyon olmayı başardı.

Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, dün oynanan final etabıyla son buldu. Oldukça renkli görüntülere sahne olan müsabakada 4 grup halinde 16 takım mücadele etti. Yarı final müsabakalarının ardından üçüncülük dördüncülük maçı yapan Kula İtfaiyesi, rakibi Kula Belediyesi'ni mağlup ederek üçüncü olurken, Kula Belediyesi turnuvadan dördüncü olarak ayrıldı. Final müsabakasında ise turnuvanın başından bu yana rakiplerine set vermeden galip gelen Esnafspor, karşılaştığı rakibi Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de 3-0'lık net bir skorlar mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Kulalı sporseverlerin de ilgiyle izlediği final maçının ardından şampiyon olan Esnafspor ile diğer takımlara kupa ve madalyalar verildi. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ile AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın ellerinden kupa ve madalyalarını alan Esnafspor takımı oyuncuları, büyük bir sevinç yaşadı.