Kurumlar arasında şampiyon Cezaevi oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvasında şampiyon Cezaevi oldu.

Salihli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi.

Belediye Spor Salonu'nda 23 kurumun katılımı ile düzenlenen, oldukça keyifli ve heyecanlı geçen Kurumlar arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası'nda final maçı ise Cezaevi ile Namık Kemal Ortaokulu arasında oynandı. Son derece çekişmeli geçen final maçında rakibini 3-1'lik sonuçla yenen Cezaevi turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon Cezaevi kupasını İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran'ın elinden alırken, turnuvanın 2'ncisi olan Namık Kemal Ortaokulu kupasını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'in elinden aldı. Turnuvayı Hafsa Sultan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü bitirirken, Salihli Adil Oral Vergi Dairesi ise 4'üncü oldu.

Turnuvanın kurumlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenlendiğini belirten Kaymakam Levent Kılıç, “Kurumlarımız arasında güzel bir kaynaşma ve birliktelik sağlayan ve bu turnuvaya katılarak ortaya koydukları mücadeleyle izleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Kılıç, turnuvayı şampiyon tamamlayan Cezaevini tebrik etti.