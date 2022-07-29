Kuruyan Marmara Gölü, Bozdağ'ın suyu ile hayat bulacak

Bozdağ'dan akan suların 25 milyon metreküpünü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'ne götürecek olan projenin ön yeterlilik başvurusu tamamladı. Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine sınırı olan Marmara Gölü projesi ise 25 Ağustos'ta ihaleye çıkacak.

22 Haziran'da ön yeterlilik başvurusu yapılan ve 25 Ağustos'ta da ihaleye çıkacak projeyle, Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpü kapalı devre sifon boru vasıtasıyla kuruyan Marmara Gölü'ne götürülecek. “Bozdağ'ın kar suları ovamıza merhem olacak” diyen AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, “Birilerinin dediği gibi Ahmetli Regülatörünü veya oradaki pompaları kullanarak değil, kapalı devre el değmeden hiçbir atık su karışmadan Marmara Gölü'ne kaliteli su getirilecek” dedi.

“Marmara Gölü, Bozdağ'ın suyu ile yeniden hayat bulacak”

Hiçbir zaman afaki konuşmadıklarını vurgulayan Dinç, “Yapamayacağımız hiçbir şey hakkında söz söylemedik. Kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarırsa yine AK Parti kurtarır dedik. Yapılan çalışmaların ardından Bozdağ'dan akan suların 25 milyon Marmara Gölü'ne getirecek proje 25 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor. Kuruyan Marmara Gölü, hayata geçirilecek olan proje ile Bozdağ'ın suyu ile yeniden hayat bulacak” diye konuştu.

Dinç, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Halen bunu da algı siyaseti yapıp, vatandaşa biz yaptık, biz başardık diye reklam çevirmeye çalışan arkadaşlar, şunu bilmelidir ki, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın kontrolünde bütçesi projesi her şeyi ile bizim insanımıza fayda sağlayacak şekilde kullanılmaktadır. Biz demiştik ile algı siyaseti yapılmamalı. İnsanımız bunun farkında. Biz işimize bakıyoruz yapılması gerekenleri tek tek hayata geçiriyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”