Kuş Pazarında Brahma Yarışması yapılacak

Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Brahma Kulübü'nün organizasyonunda Türkiye'de ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Brahma Şampiyonası düzenlenecek. 200 farklı renklerde brahmaların katılacağı yarışmada dereceye girenler belirlenecek.

Yunusemre Belediyesi'nin destekleri ile Türkiye Brahma Kulübü tarafından Türkiye'de ilk kez 22 Ekim Cumartesi (yarın) günü saat 10.00'da Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Brahma Şampiyonası gerçekleştirilecek. 200 adet farklı renklerde brahmaların katılacağı yarışmada Türk ve İsviçreli hakem tarafından hayvanların rengi, boyu, ayak rengi ve çeşitli bölgeleri değerlendirilip puanlanarak seçilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Muhabbet kuşu, papağan çeşitleri, kanarya, güvercin, yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin yer alacağı Kuş Pazarını bu yıl bir kez daha açıyoruz. Ayrıca yarın 200 adet farklı renklerde brahmaların katıldığı yarışmada dereceye girenler belirlenecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.