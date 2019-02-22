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Kuşlubahçe'de dere temizliği tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’ndan geçen derede başladığı 800 metrelik temizlik çalışmasını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan geçen derede başladığı 800 metrelik temizlik çalışmasını tamamladı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan geçen derede de 800 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan çalışma sayesinde dere yatağı daha sağlıklı hale getirildi.


Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, “MASKİ ekipleri mahallemizden geçen deremizde başladığı temizlik çalışmasını kısa sürede tamamlayarak bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Bu çalışma sayesinde dere yatağındaki pislikler temizlenerek suyun akışı sağlıklı hale geldi. Böylece taşkın sorunu ortadan kalktı. Büyükşehir ve MASKİ bizlere hizmet için sonuna kadar çalışıyor. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür ederiz.” dedi.

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