Kuvvetli rüzgar Kula'da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı

Manisa'da dün gece saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, Kula ilçesinde de bir evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.

Manisa ve ilçelerinde dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde su baskınlarına neden olan dolu ile karışık sağanak yağış Kula'ya bağlı Gökçeören Mahallesi'nde etkili oldu. Gökçeören Mahallesi Afyonlular Sokak üzerinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak yağış, Yahya Esenlibınar'a ait evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı. Ev sahibi Esenlibınar sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile evde meydana gelen maddi hasarı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde, evin mutfak kısmının çatısının tamamen uçtuğu ve duvarların yıkıldığı görülüyor. Kuvvetli fırtınanın yaşandığı o sırada ise evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı bölümde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.