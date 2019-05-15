Kuyuya düşen küçük çocuk dualarla toprağa verildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devir daim kuyusuna düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk dualarla toprağa verildi.

Dün tarlada artezyen kurusu kazan babasının yanında oynarken devir daim kuyusuna düşen ve tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Mehmet Saki Kozacı, Kırkağaç'ta gözyaşları içinde defnedildi. Mehmet Saki Kozacı'nın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından, ailesine teslim edildi.

Küçük çocuğun cenazesi evinde helallik alınmasının ardından Muradiye Camiine getirildi.

İkindi namazına müteakip Muradiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilen küçük çocuk vefatıyla tüm ilçeyi yasa boğdu. Yüzlerce kişinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Saki Koza'nın yakınları ise cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Süleyman Kozacı ise oğlunun mezarı başından uzun süre ayrılamadı. Yaklaşık 5 metre uzunluğu ve 1.5 metre derinliğinde olan devir daim kuyusunda tedbir alınmaması nedeniyle defalarca çiftçileri uyardıklarını söyleyen Kırkağaç Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personellerinden Bekçi İbrahim Turgut, “Mehmet Saki kardeşimiz, burada oynarken bu kuyunun içine düşerek hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kırkağaç halkı olarak çok üzgünüz. Bundan sonra çiftçilerimizin tedbirlerini almalarını istiyoruz. Çocuklarımızın vefat etmesini, kaybolmasını istemiyoruz. Mehmet Saki, oyun oynarken dengesini kaybederek kuyuya düşüyor. Küçük olduğu için seste çıkaramıyor. Sonradan fark ediliyor maalesef. Bu tür kuyuları gördüğümüzde hemen gerekli yerlere bildiriyoruz ama önlemler alınmıyor. Önlemler alınsa daha iyi olurdu. Allah rahmet eylesin. Kardeşimizi yasını tutuyoruz" dedi.