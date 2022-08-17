Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde 45 santimetre genişliğindeki artezyen kuyusuna düşen 2 yaşındaki, çocuk kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik kahramanca çalışması sonucu sağ salim kurtarıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde saat 20.00 sıralarında Orhan-Nazlı Çakır çiftinin 2 yaşındaki oğulları Aybars Çakır, anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü. 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi. 2 yaşındaki Aybars Çakır isimli çocukla 4 saat boyunca bir yandan korkmaması için konuşan bir yandan da yatay tünel yoluyla sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan ekipler oldukça titiz bir çalışma sonucunda minik çocuğa ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin üstün gayretleriyle minik çocuk sıkıştığı yerden yatay açılan tünel sayesinde çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklarının çıkarılışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izleyen anne ve babası da sevinç gözyaşları döktü.