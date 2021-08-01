Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü

Kuzey Irak'ta 24 Temmuz'da sol omuz altına isabet eden kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine geldi. Jandarma ve trafik polislerinin eşliğinde baba ocağına gelen Mehmet Türkyılmaz sağlığına kavuşunca kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, annesi Fatma Türkyılmaz ise "Bugün benim bayramım" dedi.

Kuzey Irak'ta operasyon sırasında sol omuz altından aldığı kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz (26), tedavi gördüğü Şırnak Askeri Hastanesinden taburcu olarak Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemeler Mahallesi'nde yaşayan ailesine kavuştu. Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz baba ocağına polis ve askerler eşliğinde getirildi. Türk bayrağı asılan evde anne Fatma Türkyılmaz, karşılamaya gelen mahalle sakinleri, akrabaları ve dışarıdan gelen misafirlere tavuklu pilav, ayran ve üzüm ikram etti. Gazi Türkyılmaz'ı Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Jandarma Bölük Komutan Vekili Başçavuş Coşkun Akçay ve Alaşehir Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bugün benim bayramım"

Oğlunun sağ salim evine dönmesinden dolayı mutluluğu gözlerinden okunan anne Fatma Türkyılmaz, "Bugün benim bayramım. Allah'ıma şükürler olsun oğlum sağ salim evine döndü. Allah'ım tüm askerlerimizi korusun" dedi.

"Kaldığımız yerden devam"

Tedavisi tamamlanarak evine dönen Mehmet Türkyılmaz, annesi Fatma Türkyılmaz ile birlikte evlerinin önünde geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Daha sonra evde yeğenleri ile birlikte yer sofrasında yemek yiyen Türkyılmaz, "Yeğenlerimle yer sofrasında yemek yemeyi özledim. Aileme kavuştum, sağlığım yerinde Allah'a şükür. 2018 yılından beri askeriz. Sağlığıma kavuşunca kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, bağlı bulunduğu timle birlikte 24 Temmuz gecesi Kuzey Irak'ta gerçekleştirdikleri operasyonda sol göğsü üzerinden aldığı kurşun ile yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Türkyılmaz, 7 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.