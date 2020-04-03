Kuzey yarım kürenin ilk kirazı hasat için gün sayıyor

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik ve Karaoğlanlı mahallerinde kırmızı altın olarak da bilinen kiraz hasadına sayılı günler kaldı. Üreticilerin, korona virüsün panzehiri olarak adlandırdığı kiraz hasadının 15 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

Kuzey yarım kürede ilk kirazın yetiştiği Manisa'nın bazı bölgelerinde kirazlar fındık büyüklüğüne ulaşırken, ihracata yönelik kirazların üretildiği bölgelerde ise ağaçlar yeni çiçek açmaya başladı. Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Şehzadeler ilçesinde özellikle Sancaklıbozköy ve Sancaklıiğdecik mahallelerinde üreticilerini neredeyse tamamı geçimini kirazdan sağlıyor. 2019 yılında kiraz hasadı 13 Nisan'da başlayıp 15 Haziran'a kadar devam ederken, ilk kirazın kilosu sembolik olarak 250 TL'ye satılmıştı. Mayıs ayı ortalarında ise ihracat kirazlarının hasadının başlaması bekleniyor.

Sancaklıiğdecik Mahallesinde kiraz üreticiliği yapan Yusuf Ziya Özel, dünyanın en erken kirazında hasadın 15 gün sonra yavaş yavaş başlayacağını söyledi. Özel, “Kirazda bu sene kalite güzel olacak gibi görünüyor. İğdecik'te yaklaşık 7-8 bin dönüm alanda kiraz üretimi var. Halkımızın yüzde 95'i kirazla uğraşıyor.” dedi.

"Korona virüsün panzehiri"

En büyük korkularının korona virüs salgını olduğunu kaydeden Özel, “Biz şimdilik korona virüs yokmuş gibi davranıyoruz. Biz yetiştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrası devlete kalmış bir şey. Çünkü bizim bu malı toplamamız lazım, pazara sürmemiz lazım. Çünkü bundan binlerce insan ekmek yiyecek. Sadece biz yemiyoruz. Toplayan para kazanıyor, halci para kazanıyor, pazarcı para kazanıyor, ihracatçı para kazanıyor. Herkes para kazanıyor. Bu zincirlemedir. Bir de şöyle bir şey var. Kiraz korona virüsün panzehiridir. Çok yakında piyasaya geliyor. Korona virüsüne karşı çok etkili olduğu söyleniyor. Biz bunu duyuyoruz. İnşallah 20 gün sonra biz bunu piyasaya süreceğiz.” diye konuştu.

Bir diğer üretici Ali Coşkun ise, bölge olarak kirazda özellikle son 5 yılda büyük bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, organik kiraz üretme konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Coşkun, kasım ayında başlayan budama işlemlerinin şubat ayında tamamlandığını, kirazın 6-7 aylık bir işçilik istediğini söyledi.