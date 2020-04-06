Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır arıyorlar

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzu göbeği olarak bilinen mantarın bahar ayıyla birlikte kendisini göstermesiyle vatandaşlar dağ, bayır, yağmur, çamur demeden bu mantarı aramaya başladı.

Anadolu'nun birçok bölgesinde ormanlık arazilerde yetişen kuzu göbeği mantarı sezonu Manisa'nın Salihli ilçesi mahallerinde de açıldı. Ormanlık alanlarda, çalı diplerinde doğal olarak yetişen, damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen kuzugöbeği sezonun açılmasıyla vatandaşlar dağ, bayır demeden bu mantarı bulmaya çalışıyor.

“Tam bir şifa deposudur”

Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akcan, kuzu mantarını bulmanın samanlıkta iğne aramak kadar zor olduğunu, zor bulunduğu içinde değerli bir mantar olduğunu söyledi. Şifa deposu olan kuzu göbeği mantarını satmak için değil, yemek amacıyla topladığını belirten Akcan, “Tarla işlerinden kalan boş zamanlarımda dağlarda kuzu göbeği mantarını toplamaktan çok keyif alıyorum” dedi. Hava şartlarının durumuna göre mantarın bitmeye devam edeceğini anlatan Akcan “Son derece vitaminli ve lezzetli olan kuzu göbeğinin birçok sağlık sorunu üzerinde etkili bir gıda olduğu söyleniyor. Bizde bu aralar tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı kuzu göbeğini şifa niyetine tüketiyoruz. Herkesi bir kez olsun kuzu göbeği mantarını yemeye davet ediyorum” diye konuştu.