'KYK gençleri kortta' Projesi Manisa'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 'KYK gençleri kortta' tenis projesi başladı. Manisa'nın pilot il olarak seçildiği proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı merkez yurtlarında barınan öğrenciler tenis sporu ile tanıştırılıyor.

Tenis kurslarına kızlarda, Ayşe Hafsa Sultan, Manisa, Muradiye, erkeklerde; Merkez Efendi ve Yunus Emre yurtlarında kalan 32'si kız ve 32'si erkek öğrenci katılıyor. Bir ay sürecek tenis kursları, İl Müdürlüğü tenis antrenörleri tarafından her hafta pazartesi ve çarşamba günleri gerçekleştiriliyor. Kızlar için Muradiye Yurt Müdürlüğü tenis kortunda, erkekler için ise Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü tenis kortu ve BESYO kampüsü tenis kortunda çalışmalar yapılıyor.

'KYK gençleri kortta' tenis projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan gençlerin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirmek, tenis sporunu sevdirmek, gençler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmak, spor aracılığıyla zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Tenis kursları, daha ilk günden öğrencilerden büyük rağbet gördü ve tenis derslerini izlemeye gelen öğrenciler, kursa katılabilmek için başvuru talebinde bulundu. Kursa başlayan öğrenciler, projeden çok memnun olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür etti.