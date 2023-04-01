Lale üretimi kadınlara gelir kapısı olacak

Şehzadeler Belediyesi, ilk olarak satın alınarak çoğaltılan 10 bin adet lalenin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi yeni hayata geçirdiği proje ile ilçedeki parkları süsleyecek olan lalelerin üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirecek. Bu proje için ilk etapta satın alınan 10 bin adet lale soğanının çoğalarak yaklaşık 50 bin adet olduğunu ifade eden Başkan Çelik, çalışmanın bir sonraki safhasında ilçedeki kadın çiftçilerin üretime dahil edileceğini söyledi.

Şehzadeler'deki kadın çiftçilere lale soğanı desteğinde bulunacaklarını ifade eden Başkan Çelik, kadın üreticiler tarafından üretilecek olan laleleri belediye olarak satın alacaklarını, bu şekilde de kadın istihdamına da destek olacaklarının altını çizdi. Geçtiğimiz aralık ayında toprakla buluşan lalelerin ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade den Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında geçtiğimiz aralık ayında ekmiş olduğumuz lalelerin hasadını gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak ilçemizdeki park ve bahçeleri süslemek için lale satın alımı yapıyorduk. Ancak şimdi farklı bir çalışma ile satın almış olduğumuz 10 bin adet lale soğanını burada yetiştiriyoruz. Bugün çiçek açmış olan lalelerin çiçek kırımını yapacağız. Bu yapacağımız çalışma ile toprak altında bulunan lale soğanları daha da gelişerek çoğalmış olacak. Burada ürettiğimiz lale soğanları Haziran ayı içerisinde sökülerek, soğuk hava depolarımızda muhafaza edilecek. Bu lale soğanlarımızın Aralık ayı içerisinde parklarımıza ve bahçelerimize dikimini yapacağız. Burada başlattığımız bu uygulama ile satın almış olduğumuz 10 bin adet lale soğanından yaklaşık 50 bin adet lale soğanı elde etmiş olacağız. Bu çalışmamızı önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, kendi lalesini kendi üreten bir belediye olacağız. Bu çalışmamız ile kadın istihdamına katkı sağlaya bilmek adına, kadın çiftçilerimiz de bu üretime dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu noktada da değerli tunca Mahallesi Muhtarımız Suna Marangoz hanımefendi de bizlere katkılar sunuyor. Bu ilk etap ekilen laleler tamamen kendi personellerimiz tarafından ekilip hasat edildi. Bundan sonraki süreçte de bende lale üretimine katkıda buluna bilirim diyen kadın çiftçilerimize bu lale soğanlarını da dağıtacağız. Kadın çiftçilerimizin ekip çoğaltıp geliştirdiği bu lale soğanlarını kendilerinden satın alacağız. Bu şekilde kadın çiftçilerimizi desteklemiş olacağız. Bundan sonra kendi lalemizi üreterek şehrimizin tüm alanlarını bu rengârenk laleler ile süsleyeceğiz” dedi.

Projenin kadın istihdamı açısından önemli bir proje olduğunu ifade eden Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ise şunları söyledi:

“Böylesine önemli bir proje için Şehzadeler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile birlikte yürüteceğimiz bu projemizde Şehzadeler'imizdeki kadın üreticilerimize destek olacak, hem üretime hem de kadınlarımızın istihdamına destek olmuş olacağız.”

Başkan Çelik yaptığı açıklamanın ardından park ve bahçeler müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın personellerle birlikte lale hasadı yaptı.