Laleli Mahallesi renklendi

Bölgeye lale figürlerinin ağırlıkta olduğu manzara resimleri çizildi.

Vatandaşlarının sesine kulak veren Yunusemre Belediyesi vatandaşlar ile işbirliği yaparak Laleli Mahallesi'ndeki meydan ve parkta bulunan duvarlarda boyama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sak, Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Halil İbrahim Özcan, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, Karikatürist İbrahim Atabey ve vatandaşlar katıldı. Yapılan çalışmayla görsel açıdan güzel alanlara sahip olduklarını belirten Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Şahin, “Mahallemizde yer alan park ve meydan alanımızda bulunan duvarlarımız kötü durumdaydı. Belediyemiz ile görüşerek destek istedik. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki duvarımız karikatürist İbrahim Atabey, vatandaşlarımız ve çocuklarımızın desteği ile boyandı. Belediyemiz de bize boya, şapka, su ve kitap desteğinde bulundu. Mahallemizin ismini aldığı lale figürlerinin ağırlıkta olduğu manzara çalışmaları gerçekleştirildi. Sayın başkanımıza ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.