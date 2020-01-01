İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin lastiği patlayarak yoldan çıkmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin lastiği patlayarak yoldan çıkmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Hamalınkırı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ö. (29) idaresindeki 09 NY 976 plakalı otomobil lastiği patlayarak yoldan çıktı. Yolun kenarından bulunan boşluğa savrulan otomobil devrilerek durabildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç sürücüsü H.Ö. ve yanında bulunan bir yolcuya ilk müdahale yapılarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.


İki kişinin yaralandığı kaza sonrası jandarma ekipleri karayolu üzerinden güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici ile devrildiği yerden çıkarıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.