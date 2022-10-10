Lastiği patlayan süt kamyoneti yan yattı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan süt kamyoneti, trafik levhalarına çarpıp yan döndü. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yüksel Ülkü idaresindeki 34 NU 675 plakalı süt kamyoneti, lastiğinin patlaması ile kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan trafik levhalarına çarparak yerinden söken kamyonet, yan yatarak durdu. Kazanın şiddetiyle kamyonet içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.