LGS'de başarılı olan imam hatipliler ödüllendirildi

Manisa ve ilçelerinde LGS'de üstün başarı elde eden 20 imam hatip ortaokulu öğrencisi Eğitime Destek Platformu tarafından altınla ödüllendirildi. 20 öğrenciden 11'inin Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olması dikkat çekti.

Eğitime Destek Platformu tarafından Manisa Öğretmenevi Konferans Salonunda Manisa ve ilçelerinde LGS'de üstün başarı elde eden 20 imam hatip ortaokulu öğrencisi ödüllendirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Necmettin Okumuş, Fevzi Yüksel, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Dönem Sözcüsü Recep Özgüvenç, KADEM Başkanı Ümit Atman, Ensar Vakfı Manisa Şube Başkanı Arif Çeler, STK başkanları, başarılı öğrenciler, aileleri ve okul idarecileri katıldı.

Eğitime Destek Platformunun milli ve manevi değerlere sahip sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği yapmak amacıyla çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Dönem Sözcüsü Recep Özgüvenç, “Platformumuzun İl Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim-Bir-Sen, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, ÖNDER, Manisa İmam Hatip Sevenler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA ve Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'den oluşmaktadır. Bir de İl Koordinasyon kurulumuz var ki burada da aynı hedeflerde faaliyet gösteren 40'a yakın sivil toplum kuruluşu ve resmi kuruluş vardır. Milli ve manevi değerleri ön planda tutan platformumuz bu doğrultuda ilimiz ve ilçelerinde imam hatip ortaokullarında okuyan ve LGS'de üstün başarı kaydeden 20 öğrencimize altın hediye etmek üzere karar almıştır ki bu 20 öğrencimiz son derece başarılı olmuşlardır bu sınavda. Bir, iki veya en fazla 4 yanlışla çok büyük bir başarı ortaya koymuşlardır. Bu öğrencilerimiz göstermiş oldukları bu başarıdan sonra istedikleri en üst seviyedeki bir liseye girmeye hak kazanmış durumdalar. Öncelikle programın hazırlanmasına fikir veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Çetin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime dair her işte yer almaya çalışan etkili ve yetkili bir sendika olduklarının altını çizen Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı mesut Öner ise konuşmasında, “20 gencimizi motive etmek için ödüllendirmek istedik. Emaneti ehline teslim etmek bizim için çok önemli. Biz emaneti alacak donanımlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Tek derdimiz geleceğimizi emanet edebileceğimiz gençler yetiştirmek sizlere güveniyoruz, bu konuda hiç şüphemiz yok.”

Programda birer konuşma yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fevzi Yüksel ve Necmettin Okumuş da imam hatip okullarının öneminden bahsederek başarılı öğrencileri tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ise şunları söyledi: “İmam Hatip Okulları Platformu isim değiştirerek Eğitime Destek Platformu adı altında çalışmalarına devam ediyor. Eğitim çok önemli. Bir çocuğun gelişmesi tek başına ilmi eğitim alması ile mümkün değil. Tek başına eğitim yeterli değil. Diğer değerlerin de verilmesi gerekiyor. Biz imam hatip nesli olarak 40 yıldır bu okullardan sadece imam, müezzin çıkmadığını bir türlü anlatamadık. Bugün yüzlerce meslekte imam hatip okulu mezunları var. Buradaki öğrencilerden ve ailelerden imam hatip proje okullarını tercih etmelerini istiyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 20 başarılı öğrenciye altın hediye edildi. 20 öğrenciden 11'nin Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulundan olması dikkat çekti.

Eğitime Destek Platformu tarafından altında ödüllendirilen 20 öğrenci ve okulları şöyle: “Kırkağaç İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Çubukçu, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Efe Eryılmaz, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emirhan Enes Aslan, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Keskin, Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Büşra Yalçınkaya, Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kadir Balcı, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Yahya Cengiz, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Büşra Balan, Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asiyenur Ergün, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Bilal Bülbül, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Çetin, Salihli Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Osman Özer, Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Talha Yavuz Sancak, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Kocagedik, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Sina Serbest, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Yasav, Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Samed Berkecan, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sare Güler, Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Arif Duman ve Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Melike Eryılmaz.”