Lider Somaspor'a korona virüs şoku

Lig Grup'ta lider durumda bulunan Somaspor'da, 3 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüse yakalandığı bildirildi.

Misli.com Lig Grup'ta maç eksiğiyle 23 puanla lider durumda bulunan Somaspor'da, Batman maçı öncesi korona virüs şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan KCovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 1 antrenörümüzde pozitif vakaya rastlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ve hocamızı izolasyona alınıp tedavilerine başlanıldı. Testi pozitif çıkan hocamız ve oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.