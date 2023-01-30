Lider Yunusemre Belediyespor zirvede farkı açıyor

Yunusemre Belediyespor, Bağcılarspor'u 2-1 yenerek grubunda en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta lider Yunusemre Belediyespor, 14. haftada konuk ettiği Bağcılarspor'u 2-1 mağlup ederek sezonun ikinci yarısına iyi başladı. Muradiye Futbol Sahası'nda oynanan maçta Mavi Beyazlı ekibi üç puana taşıyan golleri 5. dakikada Enes Yıldırım, 24. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş atarken, konuk ekibin golünü 90+1. dakikada Hamza Tosun kaydetti. Yunusemre Belediyespor'da kaptan Şevket Güngör 90+2'de kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Bağcılarspor'da Yasin Demirci de 90+4'te (yedek kulübesinde) kırmızı kart gördü. Lider Yunusemre bu galibiyetle puanını 33 yaparak en yakın rakibi Aliağa FK ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Yunusemre Belediyespor haftaya Manisa derbisinde Manisa Sanayi Yıldızspor ile karşılaşacak.