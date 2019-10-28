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Lise öğrencisi bıçaklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise öğrencisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise öğrencisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.


Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolunda arkadaşlarıyla yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C.G., önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile B.C.G., bacağından bıçaklandı. Yaralı öğrenci olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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