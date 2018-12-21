Lise öğrencisi Emre'nin bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren 15 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Emre Taş'ın bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

Kaza, 16 Aralık'ta Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mustafa Emre Taş (15) yolcu olarak bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. İlk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Taş, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Taş'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Taş'ın organları 3 kişiye umut oldu. Taş'ın karaciğer ve böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesine, korneaları Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, böbrekleri İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Genç Emre için memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç Emre'nin yakınları ve sınıf arkadaşları Türk bayrağına sarılı tabutunun başına çiçek bırakarak uzun süre göz yaşları döktü. Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi sevenleri ve arkadaşları tarafından mahalle kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlanan Mustafa Emre Taş'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürü Hasan Karakoç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar, Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve mahalle halkı katıldı.