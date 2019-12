Liseli öğrenciler, minik öğrencilere kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula'da lise öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine kitaplar okuyarak hikayeler anlattı.

Manisa Valiliğinin MANEP 2023 vizyonu projelerinden biri olan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Anasınıfı öğrencilerine kitaplar okuyan lise öğrencileri, minik öğrencilere hikâyeler de anlattı. Lise öğrencileri ile güzel vakit geçiren anasınıfı öğrencilerinin neşesi ise görülmeye değerdi.

Manisa Valiliğinin projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, projenin tüm öğrenci kesimleri için oldukça faydalı olduğuna değindi. Minik öğrencilere okumanın öneminden bahseden Okumuş; “Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, bizde Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, minik öğrencilerimizi ziyaret ettik ve onlarla hoş vakit geçirdik. Minik öğrencilerimiz, ağabey ve ablalarını dikkatle, sabırla ve merakla dinlediler. Okulumuz öğrencileri, minik yavrularımıza okumanın faydaları ve güzelliklerini anlattı. Okumak gerçekten çok önemlidir. Okuyan insan her zaman başarılı olur. Her zaman iyi bir vatandaş, iyi bir çocuk, iyi bir ağabey ve abla olur. Bu yüzden projenin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz de Kula'da bu projeyi tüm hızıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Minik öğrenciler ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden 11. sınıf öğrencisi Neriman Kıratlı, "Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 projesi kapsamında minik öğrencilerimize hikaye kitapları okuduk. Oldukça verimli bir etkinlik oldu. Projede ve düzenlediğimiz etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Projenin hem kendileri hem de minik öğrenciler için faydalı olduğunu ifade eden 11. sınıf öğrencisi Koray Gündoğdu ise, "Manisa Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında, bizde lise öğrencileri olarak minik öğrenciler ile bir araya geldik. Küçük kardeşlerimize kitaplar okuduk, hikayeler anlattık ve çeşitli etkinlikler yaptık. Proje gerçekten güzel bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Etkinlik, minik öğrencilerin sorularını yanıtlamanın ardından Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Ahmet Ali Okumuş ve müdür başyardımcısı Mehmet Vapurcu'nun minik öğrencilere hediyeler vermesi ile son buldu.