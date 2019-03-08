Liseli öğrencilerin yetiştirdiği istiridye mantarları yok satıyor

Öğrencilerin yetiştirdiği mantarların kilosu 10 TL'den satılırken elde edilen gelirle okulun ihtiyaçları karşılanıyor. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da okulu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Kılınç, tarla ve bahçe bitkileri sınıfı öğrencileri tarafından okulun bodrum katında yetiştirilen istiridye türü mantar yetiştiriciliği hakkında Okul Müdürü Ayten Beycan, Tarım alanı öğretmenleri Murat Çay ve Gültekin Öztürk'ten bilgi aldı.

'Okula gelir sağlanıyor'

Okulda tarım ve bahçe bitkileri bölüm öğrenci ve öğretmenleri tarafından yetiştirilen istiridye mantarının veriminin, lezzetinin çok güzel olduğunu ifade eden Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan, "Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerin, öğretmenlerinin yetiştirdiği istiridye türü mantar ilçede aranan gıdalar arasına girdi. Çevreden çok talep geliyor. Kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Üç aylık hasat dönemi var. Okumuza gelerek satın alıyorlar. Elde ettiğimiz gelirle de okulumuz ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

'Doğal tarım yararlı'

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, okulda istiridye mantarı üretim alanından sonra öğrencilerin hazırladıkları iki serada incelemelerde bulunan Kaymakam Çetin Kılınç, "Öğrencilerimiz okullarında öğrendikleri bilinçli tarımla, daha güzel yetiştirmeyi öğreniyorlar. Çok programlı lisemizin de amacı öğrencilere çeşitli mesleklerde bilinçli öğrenci yetişmelerini sağlamaktır.Mutlaka doğal tohumlar, kullanılmalı, sebze ve meyvelerimize de bilinçli ilaç atmalarını, sebze, meyve bakımı, hastalıkları konularında öğrencilerimiz bilgiler alıyor. Çalışmalarından dolayı okul Müdürümüz Ayten Beycan'a, öğretmenlerimiz Murat Çay'a ve Gültekin Öztürk'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Okulun serasında ayrıca domates, biber, salatalık yetiştiriliyor. Açık alanda öğrenciler tarafından da üzüm fideleri ve bakla yetiştirildiği belirtildi.