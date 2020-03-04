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Liseliler, madde bağımlılığı ve bilişim suçları konusunda bilgilendirildi

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler madde bağımlılığı ve bilişim suçları konusunda bilgilendirildi.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler madde bağımlılığı ve bilişim suçları konusunda bilgilendirildi.


Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP 2023) kapsamında öğrencilere madde bağımlılığı ve bilişim suçları konusunda bilgilendirme yapıldı. İzmir Adliyesi'nde görevli hakim Sabri Usta tarafından yapılan bilgilendirmede, öğrencilere hangi hareketlerin suç teşkil ettiği belirtildi. Usta, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişinin, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını, cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verildiğini söyledi. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Sezai Taşkın, Mühendislik Bölümünü hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Etkinliğe Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç da katıldı.

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