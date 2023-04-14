Liselilerden depremzedeler için 10 ton gıda yardımı

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından depremzede vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan 10 ton kuru gıda maddesi, okul tarafından görevlendirilen öğretmenler eşliğinde depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Elbistan'a doğru yola çıktı.

Büyük yıkıma ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin her yerinden başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Manisa Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencileri de afetzedelere yardım eli uzatmak için seferber oldu. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından depremzedelere destek olmak için okulda yardım kampanyası başlatıldı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin desteklediği yardım çağrısına Sarıgöl halkı da kayıtsız kalmayarak büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede kuru gıda; yağ, şeker, çay, makarna, zeytin, un gibi ürünler tedarik edilirken, titizlikle paketlenen yardım kolileri yine öğrenciler tarafından elbirliğiyle kamyona yüklendi. Kamyona yüklenen yardım malzemeleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“Yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Türkiye genelinde olduğu gibi Sarıgöl halkı ve Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi olarak deprem bölgesine gereken desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden okul müdürü Hüseyin Akcalı, “Öncelikle bu kampanyayı başlatan Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenimiz Ayşe Öncü, kampanyada görev alan okul idarecilerimiz Fahri Sarıtaş, Samet Ateş ve Nadiye Uzun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Cemil Akçakoca, tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca araç teminini sağlayan Sarıgöl Belediyesine teşekkürü bir borç biliriz. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi olarak bugün de yarın da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz ve bu şekilde yaralarımızı hep birlikte saracağız.” diye konuştu.