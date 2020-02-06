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Lodosun zarar verdiği dev Türk Bayrağı yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı eteklerinde, Mevlevihane’de bulunan ve önceki gün yaşanan şiddetli lodos nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı’nı yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı eteklerinde, Mevlevihane'de bulunan ve önceki gün yaşanan şiddetli lodos nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı'nı yeniledi. Yenilenen şanlı bayrak, Manisa semalarında dalgalanmaya başladı.


Manisa'da Spil Dağı eteklerinde bulunan Mevlevihane'deki dev Türk bayrağı, önceki gün yaşanan şiddetli lodos nedeniyle yıprandı. Durumu fark eden ve hemen harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, dev Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Büyükşehir Zabıtası'nın özverili çalışmasıyla yenilenen şanlı bayrak, Manisa semalarında dalgalanmaya başladı.

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