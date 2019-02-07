Lösemi hastalarına umut olabilmek için yarıştılar

Türk Kızılayı Soma Şubesi'nin öncülüğünde başta Somalı lösemi hastaları Umutcan ve Talha için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı organizasyonunun ilk gününe Somalılar yoğun ilgi gösterdi. Bağış kampanyası 8 Şubat'a kadar devam edecek.

Manisa'nın Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanı'ndaki kök hücre ve kan bağışı organizasyonuna Somalılar adeta akın etti. Etkinliğin ilk gününde AK Parti'liler ve Cumhur İttifakının adayı Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Millet İttifakının Soma Belediye Başkanı adayı Abdullah Saka ve CHP'liler, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar meydanda kurulan stantta kuyruğa girerken, kan ve kök hücre bağışında bulunabilmek için bekledi.

Türk Kızılayı Soma Şube Başkanı Aziz Günal, "Soma Türk Kızılayı olarak lösemili çocuklara destek olmak için 6-7-8 Şubat tarihleri arasında bu etkinliği düzenledik. Tüm Somalıları 5 dakikalarını ayırarak Cengiz Topel Meydanı'ndaki etkinliğe destek vermeye bekliyoruz." dedi.

"Bir gün değil devamlı bağışçı olalım"

Türk Kızılayı Doktorları ise şu an için 405 bin donörlü bir bağışçı sayısı olduğunu belirterek, "Bu havuzu ne kadar genişletebilirsek bir hasta ile uyum şansını da o kadar artıracağız. Yurttaşlarımıza 3 tüp kan verin 5 dakikanızı verin hayat kurtarın diyoruz ama süreç bununla kalmıyor. İlk aşama bu kişilerin doku tipini tespit etmek. Sonraki aşama bir hasta ile uyum sağlanırsa bağışlıyoruz. Bunun sürekliliğini sağlamak lazım. Sırf bugüne ya da yarına özgü bir proje değil bu. Bugün vakti olmayıp gelemeyenler Kızılay ekiplerinin olduğu her yerde bu bağışlarını devam ettirebilirler. Vatandaşlarımız kan bağışıyla beraberde kök hücre için bağış yapabilir. Bunun gibi Öykü kızlarımız, Alilerimiz, Ayşelerimiz hastanelerde kök hücre için uyum bekliyor." dedi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise, "Biz Umutcan, Talha ve onlar gibi tüm lösemi hastalarımız için buradayız. Bugün Kızılayımızın öncülüğünde Soma'da kök hücre ve kan bağışı kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Somalıların katılımlarının yoğun olduğunu görünce de mutlu olduk. Bağış kampanyası 8 Şubat'a kadar devam edecek. Tüm Soma halkını tekrardan bağış için davet ediyorum. İnşallah lösemi hastalığıyla mücadele eden sadece Somalı Umutcan ve Talha kardeşlerimiz değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde şifa bekleyen lösemili kardeşlerimize de şifalar diliyoruz." diye konuştu.