Lösemili çocuklar için yürüdüler

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Manisa'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe lösemili çocuklar, hastalığı atlatanlar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri katıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Manisa'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. ‘Yaşasın lösemili çocuklar' pankartının arkasında ellerinde lösemiye dikkat çeken dövizler ve turuncu balonlar taşıyan LÖSEV gönülleri, lösemili çocuklar, hastalığı yenenler ve aileleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Farkındalık oluşturmak için yapılan yürüyüşte katılımcılar maske takarak, lösemili çocukların kendilerini hastalıklardan korumak için maske taktığını vurguladı.