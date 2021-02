Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar'dan

Türkiye'nin dört bir yanındaki lösemili çocuklara ve ailelerine ücretsiz hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu ve yönetimi ile bir araya gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman LÖSEV'in ve lösemili çocukların yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

"Löseminin farkındayız, LÖSEV'in her zaman yanındayız"

"Löseminin farkındayız, LÖSEV'in her zaman yanındayız" diyen Başkan Besim Dutlulu, Akhisar'da LÖSEV yararına çalışmaların sürdüğünü ve yeni çalışmaların yapılacağını söyledi. Başkan Dutlulu, “Hastanede kanser tedavisi gören çocuklarımızın zeytinyağı ihtiyacını Akhisar Belediyesi olarak karşılıyoruz. Onların sağlığı ve mutluluğu için her zaman göreve hazırız. Sağlık açısından faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz Akhisar'ımızın meşhur zeytinyağını çocuklarımıza ulaştırıyoruz. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Her zaman lösemili çocuklarımızın ve LÖSEV'in yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Zeytinyağınız harika, inanıyorum ki çocuklarımıza hayat verecek”

LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Tezer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu anlamlı hareketinden dolayı Akhisar Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: “Biz parti ayırımı yapmadan Lösemili çocuklarımıza can veren herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sayın Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi ve Akhisar halkı. Minnettarız. Zeytinyağınız harika; ve inanıyorum ki çocuklarımıza hayat verecek.”